الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشغيل قوائم عمليات إضافية بمستشفى المجمع الطبى فى طنطا

مستشفى المجمع الطبي
مستشفى المجمع الطبي في طنطا

أكد الدكتور سيد جلال، مدير الفرع التأمين الصحي بالغربية، أنه للأسبوع الثاني على التوالي تم تشغيل قوائم عمليات إضافية بمستشفى المجمع الطبي بطنطا للقضاء على عمليات قوائم الانتظار وتقليل زمن انتظار المرضى في إجراء التدخلات الطبية الحرجة.

وأشارت مديرة المستشفى د. علا البنهاوى بأنه تم اليوم الجمعة الموافق ١١ مارس تجهيز قوائم عمليات إضافية وإجراء ١٦ عملية رمد ، ١٢ حالة قسطرة قلبية، ٥ عمليات جراحة مخ وأعصاب بالإضافة إلى ٤ عمليات مناظير لمرضى المسالك البولية  و ٨ حالات بذل نخاع بإجمالي ٤٥ عملية.

وصرح مدير الفرع بأن العمل بالقوائم الإضافية مستمر لحين الانتهاء من التطوير الكلي لغرف العمليات حيث تم الانتهاء من تطوير عدد ٣ غرف عمليات من إجمالي ٨ غرف ويجري توفير التجهيزات لبدء العمل ورفع الطاقة الاستيعابية خلال المرحلة القادمة.

اجراء عملية رمد حالة قسطرة قلبيةو عمليات جراحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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