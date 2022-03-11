«الأزهرى»: الفكر المتطرف العلمانى والدينى وجهان لعملة واحدة

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن الفكر المتطرف العلماني والديني المتطرف وجهان لعملة واحدة.

وأوضح «الأزهري» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» على «دي إم سي»، أنه على مدى 14 قرنًا من الإسلام معمول بالحديث الشريف إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، لكن من تداولوا الحديث وشوهوه هما الإخوان والسلفيون، مضيفًا أن تشويه إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، أمر مخترع عند الجماعات المتطرفة في السنوات الأخيرة الماضية.

وتابع: «خلل منهجي ضخم وفهم بطريقة معوجة، هذا الخلل المنهجي لم يسبق له مثيل»، لافتًا إلى أن القرآن الكريم يوحي ويلهم ويشير إلى تعميق حب الأوطان عمومًا وتقدير مصر على وجه الخصوص.

وأضاف الأزهري، أن جماعات التطرف لها على مصر تهجم زائد، ومصر تمثل عندهم عقدة وتحديًا وإشكالية، وإذا حصل من الواحد فيهم انجراف، يبدأ في تسديد سهامه إلى مصر ووصفها بديار كفر ووصفها ببلد الطاغوت ويسدد السهام لأرض مصر على وجه الخصوص وترتكب بذلك خطيئتان، الأولى نكران قضية الأوطان والثانية بحق مصر لأنه يخصها بمزيد من العداء.

وفي حلقة سابقة، قال، إن التيارات المتطرفة عندما ترى أنها الفرقة الناجية، فإنها ترى أنها الممثل الوحيد للإسلام على الأرض، لافتًا إلى أن هذه التيارات ترى أنها المقصودة بوعد الله سبحانه وتعالى.