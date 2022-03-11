الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«التوعية الأسرية والمجتمعية» يختتم فعالياته في الإسكندرية

فعاليات مركز الأزهر
فعاليات مركز الأزهر بالإسكندرية

أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية اختتم فعالياته بالمدينة الشبابية بأبي قير - الإسكندرية بعد لقاءات توعوية دامت لخمسة أيام.

تحدث خلال فعاليات البرنامج أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن عدد من المفاهيم مثل: “الغاية من خلق الإنسان، وكيفية تعزيز اليقين، وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقيمة الحياة وكيفية تجاوز تحدياتها، وكيفية استثمار الأوقات لتحقيق المنجزات”.

وفى نهاية الدورة المجتمعية أقيم حفل الختام بحضور المحاضرين من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتورة  جيهان حنفي - مدير عام الإدارة العامة للأندية التطوعية والكشافة بوزارة الشباب والرياضة.

وقد أجاب أعضاء المركز على أسئلة الشباب وحاوروهم، والتقاطوا الصور التذكارية معهم.

التوعية الأسرية المجتمعية يختتم فعالياته الإسكندرية

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وائل لطفي

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