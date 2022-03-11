«صحة البحيرة» تنظم المؤتمر السنوى السادس لأمراض السكر

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية ودور الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة فى تبادل الخبرات وتدريب وإعداد الكوادر الطبية وتأهيلها لتقديم خدمة علاجية تليق بالمواطن المصري، بالإضافة إلي الوقوف على أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية للأمراض مع تنمية الوعى الصحي للتعامل مع العديد من الأمراض وطرق الوقاية منها.

وكانت نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة المؤتمر السنوي السادس لأمراض السكر بمحافظة البحيرة، من خلال إدارة التدريب بمديرية الصحة وبالتنسيق مع قسم السكر بجامعة الإسكندرية والمعهد القومي للغدد الصماء والسكر ومختلف الجامعات المصرية، حيث أقيم المؤتمر بالإسكندرية بحضور الدكتور أحمد قطري، مدير ادارة التدريب، ورئيس اللجنة المنظمة والدكتور بهاء شرف الدين مسئول الأمراض الغير سارية بالمديرية وسكرتير عام المؤتمر ولفيف من أساتذة الجامعات.

وأكد «جميعة» وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم خلال المؤتمر مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمرض السكر وكيفية التشخيص المبكر والعلاج وتقديم العلاج اللازم، مع تقدم النصيحة التي من خلالها يتم تخفيف الأضرار الناتجة عن أضرار الإصابة بأمراض السكر، وفي ختام المؤتمر تم تكريم لفيف من الأساتذة الكرام رؤساء شرف المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدور الذي تلعبه وزارة الصحة ومديرية الصحة بالبحيرة في مكافحة الأمراض وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بالإضافة إلى النتائج العظيمة التي تحققها المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على الأمراض السارية.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية التعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة الأطباء وتطوير المنظومة الصحية فى جميع المجالات الصحية داخل جميع مستشفيات مراكز المحافظة.