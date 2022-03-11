الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 45 طن مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة بقري
حملات نظافة بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من قرى تلة والبرجاية للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، حيث رفعت 45 طن مخلفات ونقلتها للظهير الصحراوي الغربي، كما ألغت نقطة تجمع قمامة بقرية نزلة حسين.

275563825_2057616394416319_7471090815541204462_n

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في ضوء تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تم رفع 40 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع قرى تلة والبرجاية، مؤكدا على المتابعة المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من مسببات الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي للقري التابعة لها.

275520716_2057616347749657_7695968286315278146_n

وأوضح رئيس المركز والمدة استمرار أعمال التطوير لمدخل قرية تلة بالمشاركة المجتمعية لإضفاء مظهر جمالي على مدخل القرية على الطراز الفرعوني بمشاركة أهالي القرية، حيث وجه محمد محمود رئيس قرية تله، ومحمد رمضان رئيس قرية البرجاية ببذل مزيد من الجهد لتوفير جو صحي خالي من مسببات الأمراض والأوبئة وكذلك تحقيق رؤية بصرية جميله لمداخل ومخارج القرى.

275379027_2057616217749670_499681853599791107_n

وأضاف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين  أن الوحدة المحلية قامت بإلغاء نقطة تجمع بالشيخ ياسين التابعة للقرية وتم رفع المخلفات من المكان وتشجيره وزراعة الاشجار على جانب الطريق لرسم منظر جمالي لمدخل القرية من الجهة القبلية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بمواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإلغاء نقاط التجمع العشوائية والتي تسيئ للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة المنيا والقرى التابعة مشيرا إلى استمرار هذه الحملات على مدار اليوم.

275306195_2057615721083053_5805468088879095496_n
المنيا رفع 40 طن مخلفات إلغاء نقطة تجمع قمامة حملات نظافغة بقري المنيا أشرف فرغلي الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

روسيا: تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

ارتفاع أمواج البحر 4 أمتار.. غيوم ورياح على الإسكندرية (فيديو)

ضبط 280 طن أغذية فاسدة وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

صور

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية