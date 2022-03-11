رفع 45 طن مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من قرى تلة والبرجاية للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، حيث رفعت 45 طن مخلفات ونقلتها للظهير الصحراوي الغربي، كما ألغت نقطة تجمع قمامة بقرية نزلة حسين.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في ضوء تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تم رفع 40 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع قرى تلة والبرجاية، مؤكدا على المتابعة المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من مسببات الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي للقري التابعة لها.

وأوضح رئيس المركز والمدة استمرار أعمال التطوير لمدخل قرية تلة بالمشاركة المجتمعية لإضفاء مظهر جمالي على مدخل القرية على الطراز الفرعوني بمشاركة أهالي القرية، حيث وجه محمد محمود رئيس قرية تله، ومحمد رمضان رئيس قرية البرجاية ببذل مزيد من الجهد لتوفير جو صحي خالي من مسببات الأمراض والأوبئة وكذلك تحقيق رؤية بصرية جميله لمداخل ومخارج القرى.

وأضاف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن الوحدة المحلية قامت بإلغاء نقطة تجمع بالشيخ ياسين التابعة للقرية وتم رفع المخلفات من المكان وتشجيره وزراعة الاشجار على جانب الطريق لرسم منظر جمالي لمدخل القرية من الجهة القبلية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، بمواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وإلغاء نقاط التجمع العشوائية والتي تسيئ للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة المنيا والقرى التابعة مشيرا إلى استمرار هذه الحملات على مدار اليوم.