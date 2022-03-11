تنفيذ 86 ألف حكم قضائي خلال حملات أمنية مكثفة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات المكثفة، على البؤر الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 159 متهمًا، وشملت المضبوطات: 18 بندقية آلية، 27 بندقية خرطوش، 10 طبنجات، 129 فرد محلي، 555 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة.

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 193 قطعة سلاح أبيض، وضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، ارتكبا 3 حوادث متنوعة.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 86681 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 362 حكم جناية، 26613 حكم حبس جزئى، 4274 حكم حبس مستأنف، 43768 حكم غرامة، 11664 مخالفة.

كما تم ضبط 228 قضية مخدرات، بإجمالي 240 متهمًا ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 73.743 كيلوجرامًا، 2.500 كيلوجرام بذور لذات المخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت 11.15كيلوجرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 6.192 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الشابو وزنت 3.143 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2.040 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1.445 كيلوجرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 1.348 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 300 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 60 جرامًا، 4286 قرصًا مخدرًا.

ونجحت الحملات في ضبط 36 متهمًا هاربًا من المراقبة، و22 بلطجيًا، وضبط 309 دراجة نارية مخالفة.

وتحرير 27907 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.