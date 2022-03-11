الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقف حركة الصيد فى كفر الشيخ بسبب الطقس

مراكب الصيد
مراكب الصيد

توقفت حركة الصيد والملاحة لليوم الثاني على التوالي، اليوم، بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد، وتسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إشارة من ميناء البرلس باستمرار توقف حركة الصيد والملاحة لليوم الثاني على التوالي.

وناشد المحافظ جمال نورالدين الصيادين، عدم الخروج في رحلات صيد، حرصًا على سلامتهم، وضمانًا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجهًا بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولًا بأول.

وشدد المحافظ على ضرورة تواجد رؤساء المدن في الشوارع استعدادًا لأي طوارئ قد تحدث بسبب تغير الأحوال الجوية واحتمال سقوط الأمطار في أي لحظة. 

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة تكثيف عمليات التعقيم والتطهير وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء حفاظًا على صحة المواطنين.

الطقس الصيد كفر الشيخ اليوم الثانى البحر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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