الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

طقس
طقس

طقس سيء ومتقلب تشهده مصر هذه الأيام، حيث انخفضت الحرارة بشكلٍ ملحوظ صاحبها صقيع شديد ما جعل الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس خوفًا من التعرض لنزلات برد شديدة. 

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع المقبل سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث إن درجات الحرارة ستكون كالآتي: 

"درجات الحرارة الجمعة"

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات.

 

"درجات الحرارة غدا السبت"

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.

 

"درجات الحرارة الأحد المقبل"

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة.

 

"درجات الحرارة الاثنين المقبل"

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة.

"درجات الحرارة الثلاثاء المقبل"

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجات.

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة.

درجات غدا الوجه البحري درجات الحرارة القاهرة ارصاد مصر

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وائل لطفي

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