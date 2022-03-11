الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع مياه الشرب 24 ساعة متواصلة فى عدة مناطق بالفيوم

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قطع المياه لمدة ٢٤ ساعة متواصلة بدءًا من الثانية صباح السبت حتى الثانية ظهرا، نظراً لأعمال تحويل المرافق للصرف الصحي بشارع بطل السلام بميدان الحواتم لخط مياه قطر ٤٥٠ زهر.

وذكرت الشركة أن المناطق المتأثرة هي مدينة الفيوم "العرضي- الجون- منشأة البكري" ومركز الفيوم "الصعيدي - بهنس- إبجيج - منشأة بغداد - الحادقة - مصنع الغزل".

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.

قطع مياه الشرب لمدة ٢٤ ساعة المناطق بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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