الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكرتير العام بقنا يشهد انطلاق ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

محمد صلاح أبو كريشة
محمد صلاح أبو كريشة

شهد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة انطلاق ماراثون مشي بمدينة قنا ضمن ماراثون تنظمه وزارة الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة تقديرا لدورها المؤثر في كل المجتمعات، وتذكيرا بحقوقها في المساواة بينها وبين الرجل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا والدكتورة هدي سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا والمهندسة إيمان محمد علي عضو المجلس، مصطفى ابو جبل وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وأوضح أبو كريشة أن الماراثون انطلق بتوقيت موحد على مستوى الجمهورية، وقام بإطلاق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة ٥٠٠ فتاة من محافظة قنا، حيث بدأ من نزل الشباب مرورا بمديرية التربية والتعليم وديوان عام محافظة قنا ومنطقة حوض ١٠ وانتهي عند الصالة المغطاة بمدينة قنا. 

وقدم السكرتير العام المساعد التهنئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،  مؤكدا تقديره وامتنانه لدور المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القنائية بصفة خاصة، مؤكدا أن المرأة المصرية حظيت بتمكين غير مسبوق في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث خصص العام 2017 عامًا للمرأة لما تمثله كنصف للمجتمع ومسئولة عن تنشئة النصف الأخر وشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية وبناء مستقبل مصر الحديثة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" والتي تهدف الي ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية وضمان وصول الخدمات الأساسية لتحقيق حياة كريمة لها وتوفير فرص التعليم لها بكافة أشكاله وتوعيتها بكافة حقوقها السياسية والاجتماعية.

وشهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا افتتاح أعمال الإحلال والتجديد بمسجد خالد بن الوليد بقرية حجازة التابعة لمركز قوص والتي تمت بالجهود الذاتية وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا وجمع غفير من أهالي قرية حجازة. 

كريم مدير محافظة قنا وزير الأوقاف

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