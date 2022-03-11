محافظ قنا يفتتح أعمال إحلال وتجديد مسجد خالد بن الوليد

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا افتتاح أعمال الإحلال والتجديد بمسجد خالد بن الوليد بقرية حجازة التابعة لمركز قوص وتمت بالجهود الذاتية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا وجمع غفير من أهالي قرية حجازة.

واستمع محافظ قنا إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان «منزلة الشهداء عند ربهم» وتحدث فيها أن الشهادة في سبيل الله منحة ربانية يختص بها من يشاء من عبادة، فالشهداء في المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين مستشهدا بقوله تعالي (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)، فالشهيد الحق هو من أخلص لله وضحي بنفسه في سبيله وجاد بها في سبيل الدفاع عن أرضه ورفع رايه وطنه.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح بيتاً من بيوت الله تعالي، داعيا المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

وأكد «الداودي» على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، لافتا أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ونقوم بافتتاح مساجد جديدة بقري ومدن المحافظة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إحلال وتجديد مسجد خالد بن الوليد بالجهود الذاتية على مساحة ٦٥٠ م٢ بتكلفة اجمالية بلغت ٣ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، وأن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة التي تمت بها أعمال احلال وتجديد على مستوى مدن المحافظة المختلفة.