«الشرقية للدخان»: نراجع أسعار السجائر كل 3 أشهر.. واضطررنا لرفعها

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن المعاش الاختياري المبكر للعاملين، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وأضاف أمان في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركة لديها بالفعل برنامج لتطبيق المعاش المبكر، ولكن رأت الشركة أنه لابد من تجديد ذلك البرنامج، وإضافة بعض من المزايا الجديدة عليه، حيث يهدف البروتوكول الجديد لدعوة عدد أكبر من العاملين للخروج على المعاش المبكر.

وأوضح أن البروتوكول ينقسم إلى شقين، الأول يخص مجموع العاملين فوق سن 55 سنة وحتى 59 سنة، والبالغ عددهم نحو 15 ألف عامل، وسيحصل كل عامل منهم على راتب 3 أشهر عن كل سنة قضاها في الشركة، ومبلغ عن الفترة المتبقية له حتى سن ال60، وأرباح متوقعة على متوسط السنتين الماضيتين، وذلك حتى يستفاد من المزايا التي كان سيحصل عليها، أما الشق الثاني فهو للعاملين الأقل من 55 سنة، والذين يبلغ أعدادهم نحو 15 ألف أيضا، وذلك من إجمالي عدد العاملين بالشركة والبالغ نحو 12600 عامل، حيث يستهدف البروتوكول، خروج 3000 عامل على المعاش المبكر.

وأكد أمان، أنه تم وضع حد أدنى 300 ألف جنيه للعامل الذي سيخرج على المعاش المبكر ضمن بنود البروتوكول، وفي الوقت ذاته، يضاف على ذلك المبلغ اشتراكاته في الصناديق واتحاد المساهمين، والمزايا الأخرى التي يتمتع بها العاملين".

وعن إمكانية فتح باب التوظيف بالشركة، قال إن الشرقية للدخان مثل باقي شركات قطاع الأعمال العام، أو التابعة للحكومة، لديها زيادة في بعض الوظائف تصعب معها طرح فرص عمل جديدة في الوقت الحالي.

وعن خطة تطوير الشركة، قال إن التطوير بالشركة مستمر، سواء كان من الأصناف أو المعدات، وذلك للعمل على تحسين الإنتاجية، وموضحًا أنه جاري التفاوض حاليا على إدخال سجائر التسخين على نهاية العام الجاري، كما أنه جاري تطوير إنتاج المعسل، حيث سيتم إنتاج أنواع جديدة، منها معسل بالفواكه، وسجائر التسخين.

وعن زيادة الأسعار الأخيرة، قال: "نحن نرفع الأسعار كلما اضطررنا إلى ذلك، إذ أننا نرى أن تكاليف مدخلات الصناعة زادت بشكل كبير مؤخرًا، ولوقت طويل كنا نحافظ على أسعارنا بلا زيادة، ولكن اضطرنا إلى الزيادة الأخيرة لنواجه زيادة التكاليف"، مضيفا أن الأسعار يتم مراجعتها كل 3 أشهر، قائلا "لا نعلم حاليا إذا سيكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الشركة أفصحت للبورصة المصرية الأسبوع الماضي عن تجميعها للطاقات الإنتاجية لتكون بالمجمع الصناعي بأكتوبر، لأن ذلك هو هدف إنشاء المجمع.

وعن حجم الأصول غير المستغلة، قال إن الشركة تمتلك 4 مناطق كبيرة ومن الصعب إيجاد مطور لهم في وقت واحد، ولكن الشركة تعمل حاليا في أكثر من اتجاه لكي تجد من يتعاون معها في التطوير قريبًا.