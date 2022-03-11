الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خطة واقعية.. 5 طرق للتغلب على الخوف من تجربة السفر بعد كورونا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الخطط كانت جميعها معطلة واليوم بعد أن تم رفع القيود عن السفر أصبح من الممكن الانتقال إلى الدول المختلفة بعد انتشار اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا بعد عامين من عمليات الإغلاق، وعلى الرغم من ذلك فإن التفكير في القفز على متن طائرة والنزول إلى مدينة جديدة قد يكون محطماً للأعصاب أكثر مما كانت عليه من قبل.

لقد جعل هذا الوباء، لأسباب مفهومة، أكثر منا قلقًا بشأن السفر، ووجدت دراسة استقصائية حديثة أن 28% من البريطانيين قلقون الآن بشأن ركوب طائرة في حين أنهم لم يكونوا كذلك من قبل، وذلك بحسب ما ورد في موقع "metro".

قام خبراء السفر في Park Sleep Fly بتجميع خمس نصائح مفيدة، بمساعدة الطبيب النفسي ومستشار الرفاهية لي تشامبرز، للمساعدة في تهدئة أعصابك أثناء الطيران ولمساعدتك على التعامل مع مخاوف ما قبل العطلة.

استعد للأشياء التي تشتت الانتباه للرحلة:

إذا كنت قلقًا بشأن الطيران، فقبل ركوب الطائرة، مارس تمارين التنفس والأنشطة البدنية اليقظة فهذه طرق بسيطة لكنها قوية لتقليل القلق، يقول عالم النفس لي تشامبرز: "قد يكون من المفيد أيضًا الاستفادة من عوامل الإلهاء الصحية، لا سيما الأشياء التي تساعدك على الانطلاق، سواء كانت ألعابًا أو موسيقى أو أنشطة إبداعية". 

واجه محيطك:

تعتبر مواجهة محيطك نقطة انطلاق رائعة للتعامل مع أعصابك، يمكن أن يكون الحد من ضوضاء الطائرة مفيدًا لبعض الأشخاص، كما أن تحريك جسمك يسمح لك بالتخلص من أي توتر متراكم، وفي هذا يقول لي: "الأفكار الإيجابية والواقعية يمكن أن تساعد أيضًا فكر في مئات الرحلات الجوية الآمنة التي تقلع وتهبط كل دقيقة، وتؤمن بحقيقة أنه يمكنك التعامل مع أعصابك بالتقنيات والدعم".

تحدث إلى المضيفات:

قد يؤدي التواصل مع من حولك أيضًا إلى تخفيف بعض القلق، يقول لي: "إن مشاركة مشاعرك مع من تجلس بالقرب منهم أو الموظفين يمكن أن تشعر بالخوف قليلاً ، لكنها تضمن حصولك على الدعم في متناول اليد ولا تقلق بشأن ما قد يعتقده الآخرون."

ضع خطة واقعية:

الإجازات باهظة الثمن ونميل إلى وضع توقعات عالية لأننا نريد الاستفادة القصوى من وقتنا بعيدًا، لن تكون قادرًا على التحكم في كل جانب من جوانب عطلتك والاعتراف بأن الأمور غير مؤكدة يمكن أن يسمح لك أحيانًا بإدارة ضغوط السفر.

تخيل نفسك في عطلة:

يقول لي: "إذا بدأت تشعر بالقلق حيال المضي قدمًا في إجازتك، فابحث عن أنشطة مهدئة، وتخيل نفسك تستمتع بإجازتك".

قائمة بالبلدن التي يمكن السفر إليها دون الحصول على تلقيح:

ألبانيا

أروبا

جزر البهاما

بليز

البوسنة والهرسك

بوروندي

الرأس الأخضر

جزر القمر

كوستا ريكا 

كوبا 

كرواتيا

قبرص

جمهورية الدومينيكان

مصر

السلفادور 

إيسواتيني

غامبيا

جورجيا

جبل طارق

اليونان

غينيا بيساو

هايتي

هنغاريا

أيسلندا

أيرلندا

إسرائيل

الأردن

كازاخستان

كينيا 

قيرغيزستان

لبنان

ليسوتو

لوكسمبورغ

مدغشقر

ملاوي

المكسيك 

موناكو 

موزمبيق 

ناميبيا

نيبال

نيكاراغوا

مقدونيا الشمالية

النرويج

سلطنة عمان 

بنما 

البرتغال

روسيا

رواندا

ساو تومي وبرينسيبي

السنغال

صربيا

سيشيل 

سلوفينيا

الصومال

جنوب أفريقيا

سيريلانكا 

شارع لوسيا 

سانت مارتن

سانت فنسنت وجزر غرينادين

السودان.

السف لبنان كوستا خبراء قلق على عمان اليوم

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