الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ظنا أنه «حرامي» فأمطراه بالرصاص.. مقتل سائق «توك توك» في أسيوط

جثة
جثة

أنهى شخصين حياة سائق توك توك، بعد قيامهما بإطلاق النار عليه من سلاحين آليين، لظنهما أنه يقوم بعملية سرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين.

تلقى مركز شرطة أبنوب، بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص بإحدى القرىبدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين مقتل سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بعيار نارى، وبسؤال أحد الأشخاص مقيم بذات الدائرة، قرر أنه حال استقلاله مركبة «التوك توك» قيادة المتوفـي لتوصيله لمحل إقامته، وسيرهما بطريق زراعى فرعى بذات القرية، فوجئ بإطلاق أعيرة نارية تجاههما، ما أدى لإصابة المجنى عليه ووفاته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بذات الدائرة، وذلك أثناء تواجدهما أمام منزلهما، ولدى مرور مركبة «التوك توك»، التى يستقلها المجنى عليه أمام المنزل اعتقدا مروره فـى هذا التوقيت للسرقة، وحاولا استيقافه إلا أن المجنى عليه لم يتوقف فأطلقا أعيرة نارية تجاه مركبة «التوك توك» من سلاحين كان بحوزتهما فأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما السلاحين المستخدمين «2 بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

شخصين سائق توك توك سلاحين آليين سرقة الأجهزة الأمنية المتهمين مركز شرطة أبنوب

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وائل لطفي

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