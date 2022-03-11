بطريرك الكاثوليك يشارك فى تتويج القمص أنطونيوس غطاس برتبة فارس

شارك، مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في تتويج القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، ومسئول المدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط، برتبة فارس، وذلك من قبل القنصلية الفرنسية بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور القنصل محمد نهاد، قنصل عام فرنسا، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والقمص لويس نصحي، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومديري المدارس الكاثوليكية، وأسرة مدرسة جيرار.

وتم تكريم القمص أنطونيوس غطاس بوسام الفارس، عرفانًا لما قدمه من مجهودات من أجل الارتقاء بالمدارس الكاثوليكية، خاصة خلال الأعوام السابقة الأخيرة، حيث تميزت المدارس الكاثوليكية بامتلاكها أوائل طلاب الثانوية العامة، كما قدم جميع الحاضرين التهاني للقمص أنطونيوس غطاس، متمنين له المزيد من التقدم والازدهار.

- بدء الصوم الكبير

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وكنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، الصوم الكبير لمدة 40 يومًا تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد.

وتمنع الكنيسة الكاثوليكية تناول اللحوم خلال فترة الصوم الكبير، وينقطعون عن الطعام من 12 منتصف الليل حتى انتهاء القداسات الإلهية.

ويمتاز طقس الصوم الكبير في الكنائس الكاثوليكية إلى جانب إقامة الصلوات والانقطاع عن الطعام تقام رتب وطقوس خاصة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، منها رتبة درب الصليب.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان والاكتفاء بالأكلات النباتية، ويقطع فيه المسيحيون الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، كما تقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

ورغم كثرة أيام الصيام في المسيحية، إلا أن الصيام الكبير له قدسية خاصة، لكونه يسبق قيامة المسيح، حسب الاعتقاد المسيحي، ويعرف كذلك بـ«الصوم السيدي أو الأربعيني».