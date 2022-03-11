ضبط 18 متهمًا لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة حملة أمنية لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات (القاهرة- جنوب سيناء–كفرالشيخ–بنى سويف–البحيرة– سوهاج–أسيوط–الغربية–الإسكندرية–الدقهلية- الشرقية)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة أبرزها الآتي:-

ضبط 18 متهما في 14 قضية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة بلغت (40٫251٫453) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.