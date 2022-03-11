الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 18 متهمًا لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أموال
أموال

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة حملة أمنية لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات (القاهرة- جنوب سيناء–كفرالشيخ–بنى سويف–البحيرة– سوهاج–أسيوط–الغربية–الإسكندرية–الدقهلية- الشرقية)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة أبرزها الآتي:- 

ضبط 18 متهما في 14 قضية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة بلغت (40٫251٫453) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة أمنية قضية جنوب سيناء على مستوى الجمهورية الإجراءات القانونية الإدارة العامة السوق المصرفي ضبط متهمين

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