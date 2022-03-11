قطع المياه عن «الشرابية» وضعفها بـ3 مناطق أخرى بالقاهرة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن منطقة «الشرابية بالكامل»، وضعفها بمناطق «باب الشعرية- الظاهر- العباسية»، وذلك اعتباراً من الساعة ١٢ ظهر غد السبت الموافق ۱۲ /۳ / ۲۰۲۲ وحتى الساعة ١٢ منتصف ليل نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب قطع وضعف المياه نظراً لأعمال تحویل مسار خط مياه قطر ۱۲۰۰ مم أسفل كوبري غمرة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي، والموبايل، وخدمة الواتس آب على الرقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

