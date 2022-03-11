ضبط 7 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط (7532) شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7493) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (666) مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (170) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1177) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.