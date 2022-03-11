قرار النيابة بشأن عامل أصاب زوجته بحروق في التبين

قررت نيابة مايو والتبين، التحفظ على عامل تعدى بالضرب على زوجته بسبب خلافات زوجية، فقام بسكب حلة مليئة بـ «البسلة الساخنة» عليها، مما أسفر عن إصابتها بحروق متفرقة بجسدها في التبين، وذلك 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

وتلقى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة إخطارًا من المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي العام، باستقبال "نرمين"، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بحروق متفرقة في جسدها، وانتقل رجال المباحث.

وبالفحص، تبيَّن نشوب مشادة كلامية بين الضحية وزوجها "كمال"، 35 سنة، عامل، أثناء قيامها بإعداد الطعام، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب ثم سكب علها حلة «بسلة ساخنة».

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.