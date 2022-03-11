الهلال الأحمر يوفد فريقًا إلى رومانيا للمشاركة بأعمال الإغاثة على حدود أوكرانيا

قرر الهلال الأحمر المصري بإيفاد أول فريق إغاثة دولي من الجمعية إلى دولة رومانيا، وتتمثل مهمة الفريق المشارك في زيادة كفاءة عملية الإخلاء للعالقين، بالإضافة إلى تنسيق عمليه التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة داخل دولة رومانيا وعلى الحدود، كما يكلف الفريق أيضًا بمهمة التقصي ومحاولة إعادة الروابط الأسرية بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.



وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، أن هذا الفريق يعمل تحت المظلة الرسمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة أوروبا وبالتنسيق مع منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت القباج، أن الدولة المصرية تولي ملف أزمة “أوكرانيا -روسيا” أولوية كبيرة لما له من أهمية قصوى من منطلق حرصها على كل ما يخص شأن المواطن المصري أينما كان.



جدير بالذكر أنه منذ بدء تلك الأزمة كان للهلال الأحمر المصري كجزء من منظومة إدارة الأزمة في الدولة المصرية دور فعال في كل من عمليات التنسيق الدولية مع الصليب الأحمر داخل دولة أوكرانيا والجمعيات الوطنية الشريكة الصليب الأحمر البولندي والصليب الأحمر الروماني والصليب الأحمر المجري والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال في أوروبا والاتحاد الدولي للصليب والهلال في منطقه الشرق الأوسط، وذلك من أجل تسهيل العمليات الإنسانية المقدمة في تلك المناطق، علاوة على استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين المصريين في تلك الدول والعمل على حل المشاكل وتذليل العقبات.



وقد قدم فريق الإغاثة الدولي الأول في أولى مهامه بخدمات الإسعافات الأولية وخدمات الدعم النفسي الأولي، إضافة إلي خدمات إعادة الروابط الأسرية لعدد من المضارين من تلك الأزمة.



ومن جهته، صرح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأن غرفة العمليات المركزية التابعة للجمعية تعمل على مدار الساعة؛ لاستقبال البلاغات من خلال الخط الساخن للجمعية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعمل على جمع المعلومات وتحليل البيانات وتوجيه المحتاجين إلي المسار الصحيح.



وأضاف الناظر أن أحد مهام الفريق الدولي، هو خلق قادة متطوعين من المجتمع المحلي من الجاليات المصرية؛ للمساعدة في عملية الإخلاء وخلق دور محوري للهلال الأحمر المصري في تلك الدول.

