عقد 100 محاضرة لتدريب 1270 طبيبًا بمستشفيات الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية يومًا علميًا بمستشفيات المحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة.

وقال الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن فعاليات اليوم العلمي تمت بقاعات التدريب داخل جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وهي مستشفيات: (الحميات، ورأس التين، والجمهورية، وأبو قير، والعامرية، وبرج العرب، وفوزي معاذ، والأنفوشي، وأطفال الرمل، وصدر كوم الشقافة، وصدر المعمورة، والرمد، ومركز أبحاث الأسنان) كما امتدت لتقام بمستشفى شرق المدينة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى نقابة الصيادلة بالإسكندرية.

وأوضح «حليم» أن البرنامج العلمي شمل ما يقترب من 100 محاضرة في مختلف فروع الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان ألقاها أساتذة كلية الطب واستشاريين وأخصائيون بوزارة الصحة شملت الجديد فى التشخيص والعلاج فى الفروع المختلفة.

من جانبها، قالت الدكتورة ضحى حجاج، مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن هذه تعد المرة الأولى الذي يقام فيها مثل هذا الحدث العلمي بالمحافظة بهذا الحجم، مشيرة أن عدد المتدربين الذين حضروا فعاليات اليوم العلمي بلغ 1270 متدربا من مختلف القطاعات الصحية.