مصرع شخصين إثر حادث تصادم فى قنا

لقى شخصين مصرعهما إثر حادث تصادم، بين دراجة نارية وسيارة نقل بطريق قرية العمرة بمركز أبوتشت شمال قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بطريق العمرة، نتج عنه وفيات.

وتبيَّن مصرع كلا من مالك حسين سلامة، وأحمد نجيب، وجرى إخطار الإسعاف لنقل الجثتين، كما تم إزالة آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.