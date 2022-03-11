الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المشمش خلال مارس

مشمس
مشمس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش يجب  مراعاتها، خلال شهر مارس تمثلت في الآتي. 


- أهم العمليات للحفاظ على المحصول


- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
- الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر و نهايات الخطوط
 - تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد .
- مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات .
- رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء فى المليون (9 قرص ) عند 30%  تزهير،وعند 70 % تزهير، ثم بعدها بـ 4-7 أيام ترش بمركب السيتوفكس ) منتج سيتوكيني الماني يحتوي على واحد من عشرة سيتوكينين مصدره cppu)  بمعدل لتر 120 / لتر ماء ).

- خطوات التسميد


- منع التسميد  أثناء التزهير .
- تعطى الشجرة 1/4 : 2/1 كجم سلفات نشادر،  1/4 : 2/1 كجم سلفات بوتاسيوم للأراضى القديمة ويكون التسميد بمعدل 1/4 كجم نترات نشادر ، 125 جم سلفات بوتاسيوم ، 50 سم 3 حمص فوسفوريك / 1 م3 ماء رى للأراضي الجديدة
 تسمد ب1ك سلفات منجنيز ،1ك سلفات حديد ،1ك سلفات زنك ، 1ك سلفات ماغنسيوم
- 3 لترات من ( حامض نيتريك ، حامض فوسفوريك ، حامض كبرتيك).
الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري (الأوراق)
- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض  نقص العناصر على الاشجار و يكرر، وذلك كالتالي 300 جم  سلفات حديد ، 300 جم زنك مخلبى ، 300جم  منجنيز مخلبي، 150جم سلفات نحاس


- برنامج الري 


- ري غزير عند انتفاخ البراعم لأشجار المشمش ثم منع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة ( الأراضي القديمة).
- أما في حالة الأراضي الجديدة

  • السنة الأولى 12 لتر/ شجرة
  • السنة الثانية 28 لتر/ شجرة
  • السنة الثالثة 32 لتر/ شجرة
  • السنة الرابعة 48 لتر/ شجرة
  • السنة الخامسة 60 لتر/ شجرة

- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

- برنامج المكافحة

 
• مقاومة الأمراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
-مكافحة المن و التربس و الجاسد و  الحشرات القشري و البق الدقيقي
و العنكبوت الاحمر و الاناسيا (ثاقبات براعم الحلويات )  ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري و الفطري  المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5%   1.5  سم / لترماء ، مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء ، 50 سم مادة ناشرة
- مكافحة اكاروس برش لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600 لتر ماء
- مكافحة اكاروسات المبططة رش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء ، 1/2سم مادة ناشرة
- مكافحة حفار ساق الحلويات رائق الاجنحة  و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر، مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء و رش الخشب و الافرع المصابة  جيدا
- مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير و بعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي علي 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل ، 50سم مادة جازبة ، 10جم مبيد حشري لانت ويتم اذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها علي الأشجار في ظل الشجرة
- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء
- العفن الهبابي و مرض تثقب اوراق الحلويات  و رش توباز بمعدل 250جم/100لتر ماء او رش سومي ايت 40سم / 100لتر ماء ، 1/2سم مادة ناشرة /لتر ماء

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المشمش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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