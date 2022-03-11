سيولة مرورية بالمحاور والطرق السريعة في القليوبية

شهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

ويكثف رجال مرور القليوبية، من تواجدهم بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

يذكر أن إدارة مرور القليوبية تواصل توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2094 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 950 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و748 مخالفة متنوعة، وضبط 63 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و46 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 28 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 16 دراجة غير مرخصة، وتحرير 21 مخالفة ملصقات، و220 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 22000 جنيه، كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 28 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2250 جنيهًا مصالحات.