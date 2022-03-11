السعودية تحرر أمريكيتين من قبضة الحوثيين فى صنعاء

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تحرير مواطنتين أمريكيتين بعد تقييد حريتهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم نقلهما إلى الرياض.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأنه امتدادا للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة، فقد تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم إخلاؤهما ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض.

وأوضح العميد المالكي أن الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما.

وأكد أنه وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن.

وأضاف المالكي أنه تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما.

وأكد المتحدث على أن تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن تجسد متانة العلاقات الثنائية، كما أنها استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين، وتأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش والحوثيين التي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624.