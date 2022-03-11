اليوم .. عرض ومناقشة الفيلم الأسباني "الضيف الخفي" بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبليس، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، عرض للفيلم الروائي الطويل The Invisible Guest أو "الضيف الخفي"، ويعقب عرض الفيلم مناقشة وتعليق عليه من الدكتور سامح توفيق.

وفيلم "الضيف الخفي"، إنتاج أسباني في العام 2016، وتبلغ مدة عرضه 106 دقيقة. الفيلم من تأليف وإخراج أوريول باولو.

وتدور أحداث فيلم "الضيف الخفي"، حول "أدريان دوريا"، رجل الأعمال الثري الناجح، والذي يتهم بالقتل، علي الجانب الآخر هناك خبير في إعداد الشهود أمامه أقل من ثلاث ساعات للتوصل إلى دفاع منيع عن أدريان دوريا من التهمة الموجهة إليه.

يلتقي أدريان دوريا، رجل الأعمال الثري الذي حصل على لقب رجل العام بسبب شركته عالية التقنية واتفاقياته التجارية مع السوق الآسيوية، مع "فيرجينيا جودمان" المحامية المخضرمة في إعداد الشهود والإعلان القضائي، والتي أوصى بها محامي أدريان "فيليكس ليفا" من أجل إعداد دفاع قوي. اعتقلته الشرطة في غرفة فندق جبلية مع جثة حبيبته إلى جانبه المصور "لورا فيدال"، وأدريان يتحدث فيرجينيا عن الجريمة وعلاقته مع لورا، وكشف عن تعرضهما لحادث سيارة حيث توفي رجل يدعى "دانيال جاريدو"، وكيف تلاعبت لورا بأدريان لتفادي السجن بموت دانيلز. في الوقت نفسه الذي يبحث فيه فيليكس عن دليل على أنه يمكن أن يغير مسار الأحداث، تواصل فيرجينيا وأدريان الحديث عن القضية، لكنها، غير مقتنعة بشهادة أدريان، فتجبره على مسح النقاط المظلمة في تاريخه، في لغز حيث الحقيقة والكذبة قابلة للتبادل بسهولة وتتوالي الأحداث.

يشار إلي أن مكتبة مصر الجديدة العامة، إحدي مشروعات جمعية تنمية خدمات حى مصر الجديدة، إيماناً منهم بدور المشاركة الشعبية فى عالمنا المعاصر وما لها من دوراً بارزاً ومؤثراً فى حل ما تعانى منه الجماهير من مشكلات ومن أجل للنهوض بحى مصر الجديدة والرقى به ليكون نموذجاً يحتذى به فى باقى أحياء القاهرة يكون نطـاق عملها حى مصر الجديدة فى مجال الخدمات الثقافية والعلمية وتنمية المجتمع المحلى ومنذ تأسيسها عملت الجمعية بكل جد ونشاط لتحقيق الأهداف التى وضعتها فى سبيل خدمة حى مصر الجديدة.

