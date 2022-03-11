السيطرة على حريق بعقار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل بعقار كائن في شارع إبن زيتون بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية دون حدوث اصابات، قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

حريق بعقار



تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعقار بشارع إبن زيتون

حريق بعقار

، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإنقاذ العالقين بالعقار، دون حدوث إصابات.

حريق بعقار



وبالمعاينة الأولية والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أدى الي احتراق محتويات الشقق بالعقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حريق بعقار