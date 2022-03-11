رئيس الوزراء الصومالى يبحث مع السفير الأمريكى تعزيز التعاون الثنائى

بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي مع السفير الأمريكي الجديد لدى البلاد لاري أندريه، سبل تعزيز التعاون الثنائي.



و استعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - دور الولايات المتحدة في التصدي للجفاف المنتشر في بعض المناطق البلاد، واستكمال عملية الانتخابات الصومالية التي بلغت مرحلتها الأخيرة.



من جانبه، أكد السفير الأمريكي ضرورة استكمال الانتخابات الصومالية البرلمانية على النحو الذي اتفق عليه قادة المجلس الاستشاري الوطني في 15 مارس.