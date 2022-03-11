الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بشارة»: 7 ملايين جنيه تكلفة تنفيذ حضانتين بمدينة الشروق

المهندس عبداللطيف
المهندس عبداللطيف بشارة

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز مدينة الشروق عن الانتهاء من تنفيذ حضانتين بمناطق العمارات والواقعه بالقطاع الشرقي للمدينة وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 7 ملايين جنيه، حيث تم التنفيذ طبقاً للنموذج المطور والمعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لتطابق شروط التضامن الاجتماعي.

 

تفاصيل أماكن تنفيذ المشروعات الخدمية 


وأضاف عبد اللطيف بشارة رئيس الجهاز، في تصريحات له، أن الحضانة الأولى تقع بمركز خدمات المجاورة الثالثة بالمنطقة الأولى عمارات على مساحة 2080 متر مسطح، والثانية بالمجاورة الثانية المنطقة الثامنة عمارات بمساحة 1500 متر وبنسبة بنائية لمبنى الحضانتين الرئيسى بلغت 500 متر مسطح. 

 

وأوضح أن كل مبنى يحتوي على  5 فصول دراسية مزودة بدورات مياه وقاعة متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمية من مخازن وبوفيه، وذلك بتشطيبات داخلية للأرضيات من الجرانيت بالمداخل وممرات الحركة، أما أرضيات الفصول من الباركية والشبابيك من الألومنيوم. 

 

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المشروعات الخدمية بالحضانات تتميز بإضافة الألوان الداخلية التى  تتماشى مع الاحتياج الوظيفى لها، علاوةً على مراعاة تنفيذ فناء داخلي مكشوف لتوفير التهوية الداخلية والإضاءة وتوفير فناء خارجى لممارسة الأنشطة، بخلاف إضفاء تشكيلات معمارية مميزة بالواجهات وتحديد موقع البوابات الرئيسية على ساحة الانتظار بمركز الخدمات لتيسير حركة المترددين على الحضانه فيما بعد.

 
وأشار المهندس عبداللطيف رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن الحضانتين سيكونا إضافة مهمة للمنشآت الخدمية التى تحقق احتياجات السكان وبالأخص قطاع شرق مدينة الشروق.

المهندس عبد اللطيف بشارة رئيس جهاز مدينة الشروق تنفيذ خضاناتين تكلفة 7 مليو جنية علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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