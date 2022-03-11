مسلسلات رمضان 2022.. البوستر الرسمى لـ«المشوار» بطولة محمد رمضان

طرحت شركة ميديا هب المنتجة لمسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان قبل قليل بوستر المسلسل الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على قناة دي إم سي.

مسلسلات رمضان 2022

ونشر الفنان محمد رمضان بوستر العمل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه قائلا، “جمهورنا الجبار جيناكم بالمشوار كل سنة وانتم طيبين وتمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة.. ثقة في الله نجاح.. رمضان جانا”.

وخلال الساعات الماضية كانت منصة "watch it" كشفت عن البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "المشوار" والذي سيعرض حصريًا عليها ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، عبر المنصة والتي رفعت شعار «رمضانك عندنا».

وظهرت الفنانة دينا الشربيني، على البوستر الذي نشرته منصة "watch it" بملابس الشخصية التي ستجسدها من خلال مسلسل "المشوار" حيث ستتقاسم البطولة مع الفنان محمد رمضان.

مسلسل المشوار



وتطرح شركة “ميديا هب” المنتجة لمسلسل المشوار خلال الأيام المقبلة عدد من البوسترات والملصقات الدعائية الجماعية لأبطال العمل، وطرح البرومو الدعائي على القنوات الناقلة للمسلسل تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

ويظهر الفنان محمد رمضان، خلال أحداث مسلسل "المشوار" بدور شاب اسمه "ماهر"، وهو زوج "ورد"، التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني، ولديهما طفل اسمه "رحيم"، ويعمل "ماهر" و"ورد" باليومية في إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس في مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات في حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" مع توالي الحلقات في إطار اجتماعي مشوِّق.

مسلسل "المشوار" من وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين ومن بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل وأحمد مجدي، ، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال.