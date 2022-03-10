النيابة تستمع لأقوال شهود العيان ومسئولى شركة الغاز فى حريق مؤسسة الزكاة

تستمع نيابة المرج لأقوال شهود العيان ومسئولى شركة الغاز الطبيعى لكشف ملابسات واقعة نشوب حريق داخل غرفة 2×3 للغاز الطبيعى بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة 2×3 للغاز الطبيعى بمنطقة المرج، وقامت شركة الغاز بعملية غلق للمحبس الرئيسى المسئول عن تغذية منطقة مؤسسة الزكاة لحين الانتهاء من عملية الإخماد.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق غرفة غاز طبيعى بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.