«الدوم».. ناردين فايز وماريا أسامة يبكيان ليلى علوي بمشهد من غرفة 104

شاركت المتسابقتان ناردين فايز وماريا أسامة، في مشهد من مسرحية الغرفة 104 تظهر فيه مريضة بالسرطان وأخرى تحاول دعمها وسط أداء متميز للغاية ضمن منافسات مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج اكتشاف المواهب الدوم.

قالت ليلى علوي: “أنتم هايلين خليتوني أعيط وإديتونا طاقة مميزة وخليتوني أعيط”، وقال تامر محسن "برافو عليكم" طالبا التعرف على المتسابقات مؤكدا أنهما قدما الكثير من المشاهد المميزة ووصف المشهد بأنه ليس كليشيه وبه لقطات مؤثرة وأنه تأثر بهم جدا.

وقال نادر عباسي إن المشهد مؤثر للغاية وطالب المتسابقة التي وقفت أمام المتسابقة المريضة في المشهد بأن لا تتأثر بمرضها وأن تعطيها طاقة إيجابية مؤكدا على جودة المشهد.

انطلق التصويت للمتسابقين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج الإذاعية الدوم ضمن مرحلة المفتاح الذهبي السبت الماضي من أجل تصفية المشتركين للمرحلة النهائية من البرنامج.

وأصبح التصويت متاحا للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ أو من خلال التصويت عبر رسائل Smsمن خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

بدأت قبل قليل، الحلقة الرابعة من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويقف كل من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش على تقديم البرنامج ويشارك في لجنة تحكيم المرحلة الحالية من المسابقة كل من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والمايسترو نادر عباسي.