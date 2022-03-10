الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 15 سنة لعصابة الأشقاء الثلاثة للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

لعصابة
لعصابة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة ربتي منزل و خراط بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامهم بالاتجار في المخدرات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد سالمان، والمستشار محمود سلامه شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت.

وترجع أحداث القضية رقم 17223 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من "ر.م .إ"، ربة منزل، و"أ.م.إ"، خراط، و"أ.م.إ"، ربة منزل، أشقاء، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المخدرات وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم.

وعقب تنفيذ القرار تم القبض علي المتهمة الأولي وبتفتيشها عثر معها حقيبه بداخلها إسطوانة كبيرة لمخدر الهيروين وعدد 15 لفافة هيروين ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بمشاركة المتهم الثاني والثالثة في الاتجار بالمخدرات.

شرطة على عرض مدير محمد المحكمة هيروين الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

«الدوم».. ناردين فايز وماريا أسامة يبكيان ليلى علوي بمشهد من غرفة 104

إحالة أخطر عصابات تدوير المخدرات فى وادى النطرون للجنايات

مصرع فتاة صدمها قطار خلال عبور السكة الحديد فى الجيزة

مسلسلات رمضان 2022.. أحمد مكي ينشر صورة من «الكبير أوي 6»: توكلنا على الله

السجن 15 سنة لعصابة الأشقاء الثلاثة للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية