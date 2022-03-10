السجن 15 سنة لعصابة الأشقاء الثلاثة للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة ربتي منزل و خراط بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامهم بالاتجار في المخدرات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد سالمان، والمستشار محمود سلامه شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت.

وترجع أحداث القضية رقم 17223 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من "ر.م .إ"، ربة منزل، و"أ.م.إ"، خراط، و"أ.م.إ"، ربة منزل، أشقاء، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المخدرات وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم.

وعقب تنفيذ القرار تم القبض علي المتهمة الأولي وبتفتيشها عثر معها حقيبه بداخلها إسطوانة كبيرة لمخدر الهيروين وعدد 15 لفافة هيروين ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بمشاركة المتهم الثاني والثالثة في الاتجار بالمخدرات.