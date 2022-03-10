انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل بأحد المولات بالشيخ زايد

انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل أحد المحال داخل مول تجاري بمدينة الشيخ زايد؛ لإعداد تقرير حول أسباب الحريق وحصر الخسائر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المحلات التجارية في أحد المولات بمدينة الشيخ زايد دون إصابات .

البداية عندما تلقت غرفة العمليات بالإدارة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق هائل في أحد المحالات التجارية في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحلات المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.