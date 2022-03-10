ألمانيا: عودة الزيادة في إصابات كورونا بسبب متحور أوميكرون الفرعى

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، مساء اليوم، أنه من المحتمل عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى كورونا ترجع إلى الانتقال الأسهل للمتحور "بي ايه 2" من متحور أوميكرون، والتراجع عن تدابير تقليل الاختلاط.

وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي مساء اليوم أن نسبة المتحور الفرعي في العينات العشوائية ارتفعت إلى 48% للأسبوع المنتهي في آخر فبراير الماضي، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 38% في الأسبوع السابق على هذه الفترة.

أضاف أن " المسار اللاحق للجائحة سيعتمد بشكل كبير على مدى تغير سلوك السكان وعلى مقدار زيادة المخالطات المحتملة ذات الصلة بالعدوى".

كان معهد روبرت كوخ سجل اليوم رقما قياسيا لأعداد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سجل 262 ألفا و752 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة ليتجاوز عدد هذه الحالات 250 ألف حالة في يوم واحد، وارتفع معدل الإصابة الأسبوعي إلى 1388.5.

وذكر المعهد أن أعلى المعدلات الأسبوعية تم رصده في الشريحة العمرية بين 5 و24 عاما حيث وصل معدل الإصابة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام إلى 2000 حالة، بينما استمر هذا المعدل عند نفس مستواه من الأسبوع الماضي في الشريحة العمرية التي تزيد علي 65 عاما.