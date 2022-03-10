إزالة 55 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بكفر الشيخ

تواصل مراكز كفر الشيخ تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين، وحرصا على الرقعة الزراعية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وتمكنت الوحدة المحلية بمركز الحامول برئاسة عصام القصيف، بالتعاون مع قوة أمنية، الخميس، من إزالة 18 حالة تعد على مساحة 1898 متر، ضمن المرحلة الثالثة للموجه 19.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم إزالة 55 حالة تعد بمراكز دسوق وبلطيم ومطوبس والحامول وفوه، منهم 37 حالة تعد على مساحة 2842 مترًا، و18 حالة على مساحة 22 فدانًا، و17 قيراطًا، و6 أسهم، وذلك فى ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون فى ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أى تجاوزات خلال الموجة 19، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير، فيما تستمر المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 الشهر الحالي.