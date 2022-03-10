في الركعة الأخيرة.. وفاة مسن أثناء أداء صلاة العشاء في الغربية

شهدت محافظة الغربية، وفاة مسن يدعى أحمد العمري في العقد السادس من العمر أثناء أداء صلاة العشاء في الركعة الأخيرة بمسجد السلام بقرية شوبر بدائرة مركز طنطا، وتحولت القرية إلى سرادق عزاء حزنا عليه.

وكشف أهالي قرية شوبر بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية تفاصيل وفاة الحاج أحمد العمري: أطال في السجود أثناء صلاة العشاء في الركعة الأخيرة، فظن المصلين حوله أنه يناجي ربه، وماهي إلا ثوان معدودة حتى عادت الروح إلى خالقها وفارق الحياة وهو ساجد حتى تأكد المصلين أنه فارق الحياة.

وأكد عادل علام أحد أهالي قرية شوبر أن الجميع حزين على وفاة الرجل الذي كان حافظاً لكتاب الله، حيث أمضي حياته في حفظ القرآن الكريم، وانتهى من ختمه وتلاوته قبل وفاته بلحظات، وكان يواظب على أداء الصلاة في المسجد بشكل مستمر، مشيرا أنه كان يحظي بحب جميع أهالي القرية، وكان معروفًا بحسن الخلق ومحبوبا من الجميع، ولا يتأخر عن خدمة الناس، مطالبًا الناس بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان على فراقه.

وكشفت أسرة الحاج أحمد العمري اللحظات الأخيرة في حياته، حيث توضأ وخرج من المنزل للمسجد لأداء صلاة العشاء، أمس الأربعاء، وتوفي بالتحديد في الركعة الأخيرة، حيث إنه كان معتاد على أداء الصلوات في جماعة، وهذه هي نهاية معتاد المساجد.

وأضافت الأسرة، أن المتوفى كان حسن الخلق وطيب السمعة، والدليل على ذلك حسن الخاتمة وجنازته التي شارك فيها المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح أهالي القرية أنه في أثناء غسل المتوفى لوحظ ان وجه المتوفى كان مبتسما، مؤكدين أنه كان يتمنى ويدعو الله بشكل مستمر أن يرزقة حسن الخاتمة وأن يجعله من أهل الجنة وكان يعتاد الذهاب إلى المسجد قبل الصلاة بوقت كبير ليذكر الله.