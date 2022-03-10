4 أقسام.. إمام بالأوقاف يُعدد أنواع العبادات في الإسلام

قال الشيخ يسرى عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن العادات تتحول إلى عبادات بالنيات، ناصحًا كل مسلم بتجديد النية بالخير، مُشيرًا إلى ان الله عدد لنا أنواع العبادات في قرآنه حيث قال: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ".

وتابع في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، مُعددًا أنواع العبادات فى الإسلام وقسمها إلى أنواع أربعة هى:

1- عبادات قولية باللسان، وتتمثل في قراءة القرآن الكريم، والصلاة على النبي صلى الله عليه والتسبيح و الدعاء والذكر حيث قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".

2- عبادات قلبية وتكون بالقلب، وتتمثل في تطهير القلب من الحقد والحسد والرياء، وأن يحب المسلم الخير للغير، ولا يحمل لنفسه غل وضغينة حيث قال تعالى: (ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ).

وكان يقول أحد الصالحين:" اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد ولا تجعل بيننا تباعة لأحد".

3- عبادات فعلية، هي التي يتعبد فيها الإنسان بجسده، وتتمثل في الصلاة حيث تقوم على الحركات مثل الركوع والسجود، وكذلك عبادة الحج تكون في الطواف ورمى الجمرات والوقوف على جبل عرفات وغيرها من مناسك الحج.

4- عبادات مالية، وتكون بإنفاق المال في الزكاة وإخراج الصدقة، فالمال مال الله والجنة لله، فحاول أيها المسلم أن تحصل عليها بالانفاق على الفقراء والمحتاجين ومساعدة كل إنسان يحتاج للمساعدة.

واستدل الشيخ يسرى عزام بما جاء في قوله الله تعالى:" هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم".