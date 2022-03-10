دراسة: 3 جرعات من اللقاح كافية للوقاية من متحور «أوميكرون»

أكد بحث أمريكي أن 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تقي من الإصابة بمتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.

وخلصت الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن أعراض “أوميكرون” أقل خطورة من السلالات السابقة، إلا أن المتحور أكثر مقاومة للقاحات، ولا يزال المرضى الذين يصابون به معرضين لخطر الموت أو المرض الخطير.

ودرس الباحثون الشدة السريرية لـ Covid-19 المرتبطة بمتغيرات “Alpha و Delta و Omicron” بين البالغين في المستشفى وقارنوا فعالية جرعتين وثلاث جرعات من لقاحات مودرنا وفايزر لمنع دخول المستشفى.

وفقا لموقع ذا ناشونال تم العثور على فعالية جرعتين من اللقاح لمنع دخول المستشفى مع كوفيد، أما أوميكرون فيحتاج إلى جرعة ثالثة، لتحقيق فعالية بنسبة 86 في المائة ضد متغير أوميكرون على غرار جرعتين ضد متغيرات Alpha و Delta.

أما البالغين غير الملقحين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع كوفيد ارتبط متغير دلتا بأشد الأمراض، يليه البديل ألفا ثم البديل أوميكرون.

ومع ذلك مازال أوميكرون خطيرا، حيث تم إدخال 15 في المائة من المرضى إلى المستشفى، ويموت 7 في المائة.

كان المرضى الذين تم تلقيحهم في المستشفى بفيروس Covid-19 لديهم أعراض أقل بكثير من المرضى غير المطعمين لجميع المتغيرات.

مع استمرار تطور جائحة Covid-19 ، ستكون المراقبة الروتينية لفعالية اللقاح، خاصة ضد الأمراض الشديدة، وبرامج المراقبة لتحديد المتغيرات الفيروسية ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة حول سياسات اللقاح المعزز وتحديثات سلالة اللقاح.

يجب على كل الشعوب أن يقوموا بالإسراع للحصول على لقاح كورونا بجرعاته الثلاث، مع تزايد الحالات حول العالم واستمرار الجارحة العالمية التي بدأت في 2019.

ولقد ثبتت فعالية اللقاحات بالفعل في منع دخول المستشفى وتقليل شدة الأعراض خاصة للحوامل وكبار السن.