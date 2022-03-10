الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: 3 جرعات من اللقاح كافية للوقاية من متحور «أوميكرون»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد بحث أمريكي أن 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تقي من الإصابة بمتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.

وخلصت الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن أعراض “أوميكرون” أقل خطورة من السلالات السابقة، إلا أن المتحور أكثر مقاومة للقاحات، ولا يزال المرضى الذين يصابون به معرضين لخطر الموت أو المرض الخطير.

ودرس الباحثون الشدة السريرية لـ Covid-19 المرتبطة بمتغيرات “Alpha و Delta و Omicron” بين البالغين في المستشفى وقارنوا فعالية جرعتين وثلاث جرعات من لقاحات مودرنا وفايزر لمنع دخول المستشفى.

وفقا لموقع ذا ناشونال تم العثور على فعالية جرعتين من اللقاح لمنع دخول المستشفى مع كوفيد، أما أوميكرون فيحتاج إلى جرعة ثالثة، لتحقيق فعالية بنسبة 86 في المائة ضد متغير أوميكرون على غرار جرعتين ضد متغيرات Alpha و Delta.

أما البالغين غير الملقحين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مع كوفيد ارتبط متغير دلتا بأشد الأمراض، يليه البديل ألفا ثم البديل أوميكرون.

ومع ذلك مازال أوميكرون خطيرا، حيث تم إدخال 15 في المائة من المرضى إلى المستشفى، ويموت 7 في المائة.

كان المرضى الذين تم تلقيحهم في المستشفى بفيروس Covid-19 لديهم أعراض أقل بكثير من المرضى غير المطعمين لجميع المتغيرات.

مع استمرار تطور جائحة Covid-19 ، ستكون المراقبة الروتينية لفعالية اللقاح، خاصة ضد الأمراض الشديدة، وبرامج المراقبة لتحديد المتغيرات الفيروسية ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة حول سياسات اللقاح المعزز وتحديثات سلالة اللقاح.

يجب على كل الشعوب أن يقوموا بالإسراع للحصول على لقاح كورونا بجرعاته الثلاث، مع تزايد الحالات حول العالم واستمرار الجارحة العالمية التي بدأت في 2019.

ولقد ثبتت فعالية اللقاحات بالفعل في منع دخول المستشفى وتقليل شدة الأعراض خاصة للحوامل وكبار السن.

“أوميكرون” كوفيد لقاح المستشفى دلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

رئيس مجلس النواب: توافق تام في الرؤى بين البرلمانين المصري والكويتي

3 ملايين جنيه حجم تعاملات.. حبس عصابة جمع مدخرات العاملين بالخارج

ضبط 40 مخالفة في حملة مكبرة لمواجهة جشع التجار بشبرا الخيمة

بـ«حلة بسلة».. عامل يحرق زوجته فى التبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية