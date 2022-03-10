الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الطاقة الذرية تشدد على ضرورة زيادة تأمين المنشآت النووية في أوكرانيا

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة زيادة تأمين المنشآت النووية في أوكرانيا وحمايتها من أخطار الهجمات العسكرية الراهنة.

وقالت الوكالة - في بيان اليوم الخميس- إنه عقب اجتماعات اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أنطاليا بتركيا سيعقد المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم بمجرد وصوله إلى مطار فيينا لاستعراض الوضع بشأن سلامة وأمن المواقع النووية في أوكرانيا.

وكانت الوكالة قد حذرت - في وقت سابق - من المخاطر والصعوبات التى تعرقل عمل العاملين في محطة تشيرنوبل النووية في اوكرانيا.

يشار إلى أن أوكرانيا أبلغت أمس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية قد انفصلت عن شبكة الكهرباء وفقدت إمداداتها من الطاقة الخارجية بعد أسبوعين من سيطرة القوات الروسية على موقع المحطة.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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