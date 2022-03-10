الهلال الأحمر المصرى يشارك فى جهود الإغاثة على حدود أوكرانيا

استقبل السفير مؤيد الضلعى، سفير مصر فى بوخارست، كلا من دكتور محمود ثروت مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصري، والمهندس مصطفى رفعت مشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري ومسؤول الإغاثة الدولية، فور وصولهما إلي بوخارست صباح اليوم، الخميس.

وجاء وصول فريق الهلال الأحمر المصري بناءً على تعليمات السيدة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك للمشاركة في الجهود الإنسانية علي الحدود الرومانية.

واستهل فريق الهلال الأحمر المصري مهمته في بوخارست بعقد اجتماع مع السفير الضلعي، وذلك بحضور القنصل نادر شبل للتعرف علي التطورات الميدانية الخاصة بتدفقات اللاجئين علي الحدود الرومانية الأوكرانية، وجهود الإغاثة التي يتم تقديمها هناك.

أعضاء من الهلال الأحمر المصري فور وصولهم إلى رومانيا

زيارة الصليب الأحمر الروماني

وفي إطار الاستعداد للتوجه إلي نقطة الحدود SIRET شمال رومانيا للمساهمة في الجهود الإغاثية هناك، زار الفريق المصري مقر الصليب الأحمر الروماني ببوخارست، وتم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع منظمة الصليب الأحمر الدولية.

من جانبها، نسقت السفارة المصرية في بوخارست تحركات الفريق المصري مع السلطات الرومانية المعنية في بوخارست، وعند نقطة الحدود SIRET لتيسير مهمتهم.

وتستمر مهمة الفريق المصري في رومانيا لمدة أسبوع، وتتضمن المشاركة في جهود الإغاثة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية علي الحدود، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الرومانية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية، إلي جانب تقديم الدعم الطبي والنفسي للاجئين القادمين من أوكرانيا إلي رومانيا.