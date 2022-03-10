رئيس مصر للطيران يرحب بالتعاون مع البريد لتقديم خدمات متطورة

رحب الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتعاون مع البريد المصري، مؤكدا أن الشركة تعمل على تقديم كافة التسهيلات لتقديم الخدمات البريدية المتطورة بصورة متميزة وبالجودة المطلوبة.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين للعمل على تحديد مجالات التعاون الممكنة تمهيدا لتوقيع اتفاقيات بين الجانبين تخدم عملاء الكيانين الكبيرين.

وأشاد الطيار عمرو أبو العينين بما توصل إليه البريد المصري من تطور في تقديم الخدمات واستحداث خدمات جديدة تلبي جميع احتياجات المواطنين وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوى عالي من الجودة.