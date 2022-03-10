وزير الكهرباء يبحث مع نائب «A.P.Moller- Maersk» تنفيذ مشروعات الميثانول والأمونيا الخضراء

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة «Morten Bo Christiansen» نائب رئيس ومسؤول نزع الكربون شركة «A.P.Moller-Maersk»، لبحث سبل تنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأكد وزير الكهرباء على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أن في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأكد اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ كافة مشروعاته وطبقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأشاد «Morten Bo Christiansen» نائب رئيس ومسؤول نوع الكربون شركة «A.P.Moller-Maersk» بمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأعرب عن رغبته في التعاون مع قطاع الكهرباء بمجال الهيدروجين الأخضر الذي يحظى أيضًا باهتمام عالمي كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب.

ورحب الوزير بالتعاون مع الشركة مؤكداً استعداد القطاع لتقديم كافة المعلومات الفنية التي تساعد على سرعة تنفيذ خطوات المشروع.

وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.