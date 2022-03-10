محافظ كفر الشيخ يكلف بإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه قد كلف بإقامة شوادر وسلاسل معارض لعرض السلع الغذائية، وياميش رمضان، بأسعار مخفضة وإقامة هناجر بغرب المدينة، ويتم توفيرها مجاناً للتجار لمدة شهر مقابل تخفيض الأسعار.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والمقدم محمد ابو دومة، رئيس مباحث التموين، والعقيد علاء جاويش، المشرف على منافذ قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة كفر الشيخ، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وحاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، بمتابعة ومراقبة الأسواق بالتعاون بين الوحدات المحلية والتموين والرقابة التموينية، والصحة والطب البيطري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، وما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من توافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، كما وجه بتوفير السلع الغذائية في المنافذ بأسعار مخفضة، واستمرار إقامة المعارض استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتوفير السلع الغذائية المخفضة طوال فترة المعرض، وطوال شهر رمضان المبارك.

ومؤخرا، فقد شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،ـ الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والمحافظين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمتابعة ومراقبة الأسواق بالتعاون بين الوحدات المحلية والتموين والرقابة التموينية، والصحة والطب البيطري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمتابعة حركة الأسواق ، والتأكد من توافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، كما وجه بتوفير السلع الغذائية في المنافذ بأسعار مخفضة، واستمرار إقامة المعارض استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتوفير السلع الغذائية المخفضة طوال فترة المعرض، وطوال شهر رمضان المبارك.