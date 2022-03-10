الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأردنى يلتقى نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية الأردنية ـ الأمريكية ، كما تمّ التطرق إلى مذكرة التفاهم الجديدة المنوي توقيعها بين البلدين، علاوةً على البرامج والمشاريع التنموية التي تُقدمها الوكالة في المملكة في مجالات تمكين المرأة والمشاريع الصغيرة ودعم اللاجئين، وقطاع المياه.بحسب البيان 

ثمّن وزير الخارجية الأردني دعم الوكالة المستمر في رفد المسيرة التنموية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتبعات اللجوء. 

من جانبها، أكّدت كولمان بأن المملكة شريكٌ استراتيجيٌ للولايات المتحدة الأمريكية، مُثمنةً دور المملكة في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، معبرةً عن شكرها للأردن على استضافته وتوفيره الحياة الكريمة للاجئين.

وزير الخارجية الاردني إيزوبيل كولمان الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأردنية الأميركية التفاهم المشاريع

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