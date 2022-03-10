الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة: تراجع جماعي لمؤشرات السوق خلال الأسبوع المنقضي

البورصة
البورصة

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق بنحو جماعي، أثر التراجعات الحادة لأسواق المال العالمية، على خلفية احتدام الازمة الروسية – الاوكرانية.

وكشف التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 7.54 %، ليغلق الأسبوع عند مستوى 10453.6 نقطة، مقابل 11305.55 نقطة بداية الأسبوع المنقضي، كما هبط المؤشر الثانوي «أي جي إكس70 متساوي الاوزان» بنسبة بلغت 1.03 %، ليغلق الأسبوع عند مستوى 1867.41 نقطة، مقارنة ب 1886.76 نقطة بداية الأسبوع، ما ساهم في انخفاض المؤشر الأوسع نطاقا «أي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة بلغت 2.32 %، لينهى الأسبوع عند مستوى 2815.33 نقطة، مقارنة بـ2882.2 نقطة بداية الأسبوع.

كما أشار التقرير لهبوط مؤشر تميز بنسبة بلغت 4.65 %، ليغق عند مستوى 4523.99 نقطة، مقابل 4744.71 نقطة لدى بداية الأسبوع المنقضي، موضحا أن مؤشر «أي جي إكس كابد» تراجع بنسبة بلغت 5.59 %، ليغلق عند مستوى 12932.83 نقطة، مقابل 13698.07 نقطة بداية الأسبوع.

ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة بلغت 79. 0 %، ليغلق عند مستوى 1168.15 نقطة، مقابل 1167.4 نقطة.

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