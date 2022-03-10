الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس: نجاح كبير لجناحنا بملتقى «EDUGATE»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اختتمت جامعة عين شمس، برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني، مشاركتها بالملتقى الدولي للجامعات والمنح EDUGATE، في نسخته العاشرة، حيث شهد جناح الجامعة على مدار 3 أيام إقبالاً كبيراً من الزوار من طلاب الشهادات الثانوية والأجنبية والمعادلة وذويهم.

وأقيم جناح الجامعة بهدف التعريف بأبرز البرامج الدراسية والكليات الملحقة حديثاً بالجامعة، كذلك التعرف على حزمة الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها والتي تواكب المعايير الدولية و تتماشى مع رؤية الجامعة في أن تصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع.

 هذا وقد أقيم الملتقى بمشاركة نخبة من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وعدد من الجامعات الأجنبية،  تحت شعار Your Gate To Excellence.

وفي سياق آخر تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،، معرض "إيديوجيت EDU GATE" 2022 الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته العاشرة، والمُقام تحت شعار "التعليم العالي.. ووظائف المستقبل" خلال الفترة من (8-10) مارس الجاري، بحضور د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية، بأحد فنادق القاهرة.

وخلال جولته بالمعرض، وجه الوزير التحية للقائمين على تنظيم المعرض، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من جانب الجامعات والأكاديميات المصرية، والعربية، والعالمية في فعاليات المعرض؛ بما يجعله أقرب إلى ملتقى دولي يضم طلاب الثانوية العامة بكافة أنواعها، وطلاب التعليم العالي الباحثين عن التدريب، وخريجي الجامعات والدراسات العليا الباحثين عن فرصة أو منحة تعليمية؛ باعتبار مصر سوقًا تعليميًّا مفتوحًا وجاذبًا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهولاء الطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأيضًا المنح، والتيسيرات، وفرص التدريب.

وظائف عين شمس التعليم العالي مصري الجيل الرابع تطوير التعليم الجامعات المصرية المصرى الدراسات العلاقات الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد نهارًا.. و«الصغرى» بالقاهرة 8 درجات

«التضامن» تعلن إجراءات حصول أسر ضحايا الإرهاب فى ليبيا على معاش استثنائى

«جبروت امرأة».. تقيد زوجها وتعذبه حتى الموت بمساعدة عشيقها فى بولاق

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

قاتل أمه بالسلام : «خنقتها بإيشارب وخفيت جثتها تحت السرير»

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بالمؤتمر الطلابى لكلية التمريض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية

مفتى الديار الفلسطينية يدين زيارة نائب الرئيس الأمريكى السابق للمسجد الإبراهيمى