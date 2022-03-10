جامعة عين شمس: نجاح كبير لجناحنا بملتقى «EDUGATE»

اختتمت جامعة عين شمس، برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني، مشاركتها بالملتقى الدولي للجامعات والمنح EDUGATE، في نسخته العاشرة، حيث شهد جناح الجامعة على مدار 3 أيام إقبالاً كبيراً من الزوار من طلاب الشهادات الثانوية والأجنبية والمعادلة وذويهم.

وأقيم جناح الجامعة بهدف التعريف بأبرز البرامج الدراسية والكليات الملحقة حديثاً بالجامعة، كذلك التعرف على حزمة الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها والتي تواكب المعايير الدولية و تتماشى مع رؤية الجامعة في أن تصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع.

هذا وقد أقيم الملتقى بمشاركة نخبة من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وعدد من الجامعات الأجنبية، تحت شعار Your Gate To Excellence.

وفي سياق آخر تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،، معرض "إيديوجيت EDU GATE" 2022 الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته العاشرة، والمُقام تحت شعار "التعليم العالي.. ووظائف المستقبل" خلال الفترة من (8-10) مارس الجاري، بحضور د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية، بأحد فنادق القاهرة.

وخلال جولته بالمعرض، وجه الوزير التحية للقائمين على تنظيم المعرض، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من جانب الجامعات والأكاديميات المصرية، والعربية، والعالمية في فعاليات المعرض؛ بما يجعله أقرب إلى ملتقى دولي يضم طلاب الثانوية العامة بكافة أنواعها، وطلاب التعليم العالي الباحثين عن التدريب، وخريجي الجامعات والدراسات العليا الباحثين عن فرصة أو منحة تعليمية؛ باعتبار مصر سوقًا تعليميًّا مفتوحًا وجاذبًا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهولاء الطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأيضًا المنح، والتيسيرات، وفرص التدريب.