الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات «سعودية- بولندية» حول تعزيز العلاقات الثنائية

بن فرحان
بن فرحان

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، بوزير خارجية بولندا زبيجنيف راو.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبراتا مولامولا.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية، السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، عبدالله بن علي الشريان.

وأمس، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وذلك على هامش أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنه جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في القاهرة.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خارجية بولندا العلاقات الثنائية وجهات النظر مستجدات الأوضاع

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