ميقاتى: نسعى للاستفادة من خبرات فرنسا للنهوض بقطاع النقل

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى للاستفادة من خبرات فرنسا بهدف النهوض بقطاع النقل بما يخفف الأعباء عن كاهل شريحة واسعة من اللبنانيين في مختلف المناطق، مشددًا على اعتماد لبنان على الدعم الفرنسي في تطوير سائر المرافق الحيوية، وفي مقدمها ميناء بيروت بهدف نهوض هذا المرفق مجددًا واستعادة نشاطه ودوره الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، مع الوزير الفرنسي الملكف بالنقل جانـ باتيست دجيباري، على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم تقدم بموجبها فرنسا للبنان منحة عبارة عن 50 أتوبيس نقل جماعي عام.

شارك في حفل التوقيع السفيرة الفرنسية بلبنان أن جريو، ومدير عام النقل الفرنسي كميل برتولوني، ومدير مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.

وأضاف ميقاتي أن فرنسا دائمًا حاضرة لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في كل أزمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يقدره جميع اللبنانيين ويثمنونه.

وجدد ميقاتي شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقوفه إلى جانب لبنان لكي ينهض من جديد ويستعيد نموه وازدهاره، معتبرًا أن الدعم الفرنسي للبنان له أهمية خاصة، لأن فرنسا تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم.