الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق و«أوبك» يناقشان تطورات السوق النفطية العالمية في ظل حرب أوكرانيا

العراق
العراق

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو، اليوم، حرص العراق والمنظمة على تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق النفطية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط، في بيان، أن وزير النفط العراقي، التقى الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك محمد باركيندو، على هامش مشاركته في مؤتمر CERAWeek 2022 الذي ينعقد في ولاية هيوستن الأميركية للفترة من 7-11 مارس.

وقال وزير النفط العراقي، إنه تم خلال اللقاء بحث تطورات السوق النفطية العالمية في ظل الأوضاع والحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وتداعيات ذلك على السوق النفطية.

وأكد الجانبان حرص أوبك بلاس على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والعمل على الاستقرار في الأسواق النفطية.

وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل محمد باركيندو أوبك السوق النفطية العراق الامين العام لمنظمة الدول ولاية هيوستن الأميركية

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